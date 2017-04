Atıkları, Eğlenceye Dönüştürdüler

Elazığ'da 4-5 yaşlarındaki çocuklar, öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemeleri kullanarak hem eğlenceli vakit geçirmeyi hem de oyuncak ve özel süs eşyaları yapmayı öğrendi.



Harput Anaokulu öğrencileri, okul tarafından başlatılan uygulama sayesinde atık plastik, metal ve cam gibi ürünleri işleyerek kullanılabilir eşya haline getiriyor. Öğretmenlerinin yardımıyla otomobil tekerinden sehpa, tellerden bisiklet, ayran şişelerinden robot gibi bir çok oyuncak ve özel süs eşyası yapan minikler, hem eğleniyor, hemde geri dönüşüme katkı sağlıyor.



Yaptıkları malzemelerin güzel olduğunu dile getiren anaokulu öğrencileri ise bunları yaparken eğlendiklerini ifade etti.



Geri dönüşüm bilincini kazandırmak ve atık materyallerle neler yapılacağını göstermek için okul bazında etkinlik yaptıklarını belirten öğretmenlerden Tuğba Ervüz, küçük yaşta çocuklara geri dönüşümün önemini aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.



Öğrencilere neyin geri dönüşüm ve çöp olduğunu anlattıklarını ifade eden Ervüz, "Ama sadece anlatmak yeterli olmuyor. Çocuklara yaparak ve yaşayarak öğretmeyi amaçladık. Pil, bardak, şişe ve tava gibi malzemelerle ne yapılabilinir öğretmeye çalıştık. Bunları eğlenerek yaptık. Yapılamaz denen her şeyi çocuklar yapabiliyorlar. Bu konuda onlarda yetenekli. Her şekilde yaratıcılıklarını ortaya koydular. Biz de onları yönlendirdik"dedi.



Okuldaki her sınıf kendi bazında bir şeyler yaptığını dile getiren Ervüz, "Yaklaşık 250 öğrenci bu etkinliğe katıldı. Okul öncesi eğitimin amacı çocukları bilinçlendirmek, küçük yaşta eğitmek ve bazı davranışları alışkanlık haine getirmektir. Çocuklar görüp ve uygulayarak, bunları yaşamları boyunca alışkanlık haline getirirler"diye kaydetti. - ELAZIĞ