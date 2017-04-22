Atiker Konyaspor-Gaziantepspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman

- Atiker Konyaspor-Gaziantepspor maçının ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un basın toplantısı Maçın ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman:

-"Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun:

"Bugün futbolcularım, kazanma adına, sahada mücadelesi ve isteğiyle bunu gösterdi. Çok önem bir üç puan kazandık"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." dedi.



Kocaman, sahalarında 2-1 yenildikleri Gaziantepspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantepspor maçına kazanmak için çıktıklarını ifade etti.



İlk yarı hataları olmasına rağmen oyunlarını nispeten kabul edilebilir olduğunu belirten Kocaman, ikinci yarı için son derece güçsüz göründüklerini dile getirdi.



Kocaman, takımdaki bu sorunun anlık olmasını dilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Zaman zaman takımlarda inişler olabilir ancak gerçekten maç 2 saatte sürse, skoru çevirebilecek hiçbir şekilde gücümüz görünmüyordu. Son derece düşük gözüktük. Mağlubiyetler üzüntü verici ancak böyle bir mağlubiyet çok daha büyük sıkıntı verici. Çözmemiz gerekiyor. Buraya kadar hatalarımızı çöze çöze geldik. Zaman açısından bakıldığı zaman ligde çok az bir zaman kaldı. İki tane Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayacağız ve finalde de olmak istiyoruz. Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu."



Gaziantepspor cephesi



Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da Konyaspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Futbolcularına maçtan önce bir konuşma yaptığını anlatan Uygun, şöyle devam etti:



"Futbolcu kardeşlerime, 'Benim takımım adam gibi takımdır. Adam gibi oynayın, o yüreğinizi adam gibi ortaya koyun. Adamlar bu işi başaracak.' demiştim. Bugün futbolcularım kazanma adına, sahada mücadelesi ve isteğiyle bunu gösterdi. Çok önem bir üç puan kazandık. Cesaretimizi gösterdik. Konya gibi iyi bir takıma karşı buradan üç puanla dönmek bizim gibi zor süreçten geçen bir takım için mutluluk verici. O yüzden futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."