Atiker Konyaspor-Galatasaray Soyunma Odaları (2)

NAZİFOĞLU: GÜZEL VE ZEVKLİ BİR MAÇ OLDU



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor maçından galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Nazifoğlu, yeni transfer Garry Rodrigues'in takıma hemen adepta olmasının sevindirici olduğunu belirtirken, transfer çalışmalarının devam ettiğini, en az bir transfer daha yapacaklarını söyledi.



Levent Nazifoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada, "Tabi mutluyuz. Gerçekten de dezavatnajlı birşekilde gelmiştik buraya. İki tane açığımız cezalı durumdaydı. Fark ettiyseniz ilk yarı kanatsız oynadık. Konyaspor'un baskısıyla geçti ilk yarı. Tabi Rodrigues'in ilk maçında takıma uyum sağlaması bizim açımızdan çok mutluluk vericiydi. Hava çok soğuktu ancak saha zemini gayet güzeldi. Bence güzel ve zevkli bir maç oldu.



'PODOLSKİ İLE PROBLEMİMİZ YOK



Podolski ile bir problemlerinin olmadığını ve kendisini çok sevdiklerini belirten Nazifoğlu, "Oyuncumuz son derece profsyonel ve karakterli bi oyuncu. Çin'in yapmış olduğu teklif artık bizi ilgilendirmiyor. Podolski bizim oyuncumuz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz her zaman kalmasını istiyoruz. Podolski'nin ailesi şu an Almanya'da. Ondan dolayı bir problemi vardı. Yoksa hiçbir zaman bizim Podolski'yle bir problemimiz yok. Kendisini seviyoruz, güveniyoruz. Karakterli lider bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



HAKEMLERE İTİRAZ EDİLMELELİ



Hakemlere itirazların artık bitmesi gerektiğini ve kendi takımlarından bir oyuncu dahi itiraz ettiğinde cezalandırılması gerektiğini belirten Nazifoğlu, "Hakemin o kadar tepki alacak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Zor ve süratli bir maçtı. Her zaman söylüyorum, futbolcu itiraz etmeyecek. Bizim Sneijder de bir 4 sarı karttan önümüzdeki Karabük maçında cezalı duruma düştü. Gereksiz bir şekilde itiraz etti. Artık futbolcular bu itirazları bir kenara bırakması lazım. Bizim takımımızda da olsa cezalandırılması lazım. Bence hakemler böyle yapmaya devam etsin" dedi.



'EN AZ SİR TRANSFER YAPACAĞIZ'



Transferlerin devam edeceğini belirten Nazifoğlu,"Transferimiz devam edecek. Fakat herhangi bir mevki için konuşmak istemiyorum. Çünkü ne zaman geleceği belli değil. Orda bir problem çıkmasını istemiylorum. Fakat en az bir tane transferimiz olacak" şeklinde konuştu.



Muslera'nın da tam bir aslan oluduğunu belirten Nazifoğlu, "Muslera gerçekten aslan. Kırık parmakla oynadı. Top çıkarmasından başka ben gördüm, iğneler olarak sahaya çıktı. Gerçek bir aslan o. Onu çok seviyoruz "ifadelirini kullandı.