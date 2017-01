Atiker Konyaspor-Galatasaray Maçının Ardından - Aykut Kocaman

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki göstererek, hakem hatalarının aleyhlerine damga vurduğu müsabakalarından birisini oynadıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı sahanın her yerini iyi kullandıklarını ve çok iyi pozisyonlar bulduklarını ifade etti.



Müsabakanın ikinci yarısında Galatasaray'ın sahada insiyatif almak için hamle yapacağını tahmin ettiklerini belirten Kocaman, müsabakanın 51. dakikasında geriye düştüklerini anımsattı.



"Hakemin oyuncumuzu atmasıyla pert olduk, parçalandık" diyen Kocaman, şunları kaydetti:



"Hakem hatalarının aleyhimize damga vurduğu maçlardan birini daha oynadık. Alıştık demek isterdik ama alıştık da demek istemiyorum. Rakip oyuncular küfür ederken, sert oynarken, Ali Çamdalı 'Korkuyorsunuz' dediği için oyundan atıldı ve yapacak bir şey kalmadı. Bende söylüyorum 'Korkuyorsunuz' Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir taş üstüne taş koymaya çalışarak ilerleyeme çalışıyoruz ama ilerleyemiyoruz. Bir yere geliyor ve tıkanıyor. Bu ülkede çalışanlar ilerleyemeyecek mi? 6-7'nci maç oldu. Herkese saygı gösteriyoruz. Saha içinde rakip oyunculara, rakip antrenöre, hakemlere. Bizim gösterdiğimiz saygının onda birini göstersinler. Ayıp yani. Bu kadar kolay adam atılamaz. Atılmamalı. Böyle atılıyorsa oyuncu, ozaman rakip oyuncularda atılmalı. Topa vur, rakibe dirsek at, küfür et, bir şey yok."