Atiker Konyaspor - Galatasaray Maçının Ardından -1

Riekerink: "Kazandığımız için mutluyuz"



"Hakem olmak çok zor"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman: "Hakemin oyuncumuzu atmasıyla pert olduk"



"Bizim gösterdiğimiz saygının onda birini göstersinler"



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nazifoğlu: "Güzel ve zevkli bir maç oldu"



"Podolski ile problemimiz yok"



"Hakemlere itiraz edilmemeli"



"En az bir tane transferimiz olacak"



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 1- 0 kazandıkları Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında çok önemli bir rakibe karşı, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



İnanılmaz bir takım performansı gösterdiklerini belirten Riekerink, "Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Maçtan önce çok dile getirmek istemedik. Bu sebepten dolayı çok geniş bir kadromuz var. Oynayan arkadaşlarımız oynamayanları hiç aratmadı. Bugün sahaya bakın, herkesin verdiği inanılmaz bir mücadele var. Konya takımı çok zor ve iyi organize olan bir takım olduğunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



"HAKEM OLMAK ÇOK ZOR"



Atiker Konyaspor cephesinin tepkili olduğu belirtilerek hakemi nasıl bulduğunun sorulması üzerine Riekerink, şöyle dedi: "Hakem olmak çok zor bir görev. İlk yarı gösterdiğim tepki tamamen o pozisyon icabı. Genel olarak bakıldığında hep hakemlere karşı saygılıyım. Hep o çizgimi biliyorum. Onları fazla zorlamıyorum. Onların zor bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Maç boyunca lehinize veya aleyhimize kararlar oluyor. Bu sezon boyunca da devam ediyor. Sezon sonunda bir teraziye koysanız, belki biri ağır basabilir. Çok farklılıklar da olmaz. Her zaman hakemlere olan saygım sonsuz ve inanılmaz büyük."



ATİKER KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KOCAMAN: "HAKEMİN OYUNCUMUZU ATMASIYLA PERT OLDUK"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında hakeme tepki gösterdi. Hakem hatalarının aleyhlerine damga vurduğu maçlardan bir tanesini daha oynadıklarını söyledi.



Kocaman, "Alıştık demek isterdik ama alıştık da demek istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısında sahanın her yerini kullandıklarını ve mükemmel pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Kocaman, "İkinci yarı 10-15 dakika dinlenmiş Galatasaray'ın sahada insityatif almak için hamle yapacağını biliyorduk. Bunun için 10-15 dakika sakin olmamız gerekiyordu. Ama geriye düştük. Ardından toparlamaya başladık. maçın genelinde çok formda gözükmeyen hakemin itirazdan dolayı oyuncumuzu atmasıyla pert olduk, parçalandık" dedi.



"BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ SAYGININ ONDA BİRİNİ GÖSTERSİNLER"



Hakemin Ali Çamdalı'yı kırmızı kart göstererek atmasını eleştiren Kocaman, şunları söyledi: "Rakip oyuncular küfür edebiliyorken, topa vuruyorken, Ali Çamdalı 'Korkuyorsunuz' dediği için oyundan atıldı ve yapacak bir şey kalmadı. Ben de söylüyorum 'korkuyorsunuz.' Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir taş üstüne taş koymaya çalışarak ilerleyeme çalışıyoruz. Ama ilerleyemiyoruz. Bir yere geliyor ve tıkanıyor. Bu ülkede çalışanlar ilerleyemeyecek mi? 6'ncı 7'nci maç oldu. Herkese saygı gösteriyoruz. Saha içinde rakip oyunculara, rakip antrenöre, hakemlere saygı gösteriyoruz. Bizim gösterdiğimiz saygının onda birini göstersinler. Ayıp yani ya. Bu kadar kolay adam atılamaz. Atılmamalı. Böyle atılıyorsa oyuncu rakip oyuncularda atılmalı o zaman. Topa vur, rakibe dirsek at, küfür et, bir şey yok."



GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ NAZİFOĞLU: "GÜZEL VE ZEVKLİ BİR MAÇ OLDU"



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor maçından galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Nazifoğlu, yeni transfer Garry Rodrigues'in takıma hemen adepta olmasının sevindirici olduğunu belirtirken, transfer çalışmalarının devam ettiğini, en az bir transfer daha yapacaklarını söyledi.



Levent Nazifoğu maç sonrası yaptığı açıklamada, "Tabi mutluyuz. Gerçekten de dezavantnajlı birşekilde gelmiştik buraya. İki tane açığımız cezalı durumdaydı. Farkettiyseniz ilk yarı kanatsız oynadık. Konyaspor'un baskısıyla geçti ilk yarı. Tabi Rodrigues'in ilk maçında takıma uyum sağlaması bizim açımızdan çok mutluluk vericiydi. Hava çok soğuktu ancak saha zemini gayet güzeldi. Bence güzel ve zevkli bir maç oldu" dedi.



"PODOLSKİ İLE PROBLEMİMİZ YOK"



Podolski ile bir problemlerinin olmadığını ve kendisini çok sevdiklerini belirten Nazifoğlu, "Oyuncumuz son derece profsyonel ve karakterli bir oyuncu. Çin'in yapmış olduğu teklif artık bizi ilgilendirmiyor. Podolski bizim oyuncumuz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz her zaman kalmasını istiyoruz. Podolski'nin ailesi şuan Almanya'da. Ondan dolayı bir problemi vardı. Yoksa hiçbir zaman bizim Podolski'yle bir problemimiz yok. Kendisini seviyoruz, güveniyoruz. Karakterli lider bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



"HAKEMLERE İTİRAZ EDİLMELELİ"



Hakemlere itirazların artık bitmesi gerektiğini ve kendi takımlarından bir oyuncu dahi itiraz ettiğinde cezalandırılması gerektiğini belirten Nazioğlu, "Hakemin o kadar tepki alacak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Zor ve süratli bir maçtı. Herzaman söylüyorum, futbolcu itiraz etmeyecek. Bizim Sneijder de bir 4 sarı karttan önümüzdeki Karabük maçında cezalı duruma düştü. Gereksiz bir şekilde itiraz etti. Artık futbolcular bu itirazları bir kenara bırakması lazım. Bizim takımımızda da olsa cezalandırılması lazım. Bence hakemler böyle yapmaya devam etsin" dedi.



"EN AZ BİR TANE TRANSFERİMİZ OLACAK"



Transferlerin devam edeceğini belirten Nazifoğlu, "Transferimiz devam edecek. Fakat herhangi bir mevki için konuşmak istemiyorum. Çünkü ne zaman geleceği belli değil. Orada bir problem çıkmasını istemiyorum. Fakat en az bir tane transferimiz olacak."



Muslera'nın da tam bir aslan olduğunu belirten Nazifoğlu, "Muslera gerçekten aslan. Kırık parmakla oynadı. Top çıkarmasından başka ben gördüm iğneler olarak sahaya çıktı. Gerçek bir aslan o. O'nu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.