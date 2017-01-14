Atiker Konyaspor - Galatasaray Maçı Sabri'nin Attığı Gol Tarihe Geçti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Galatasaray, ilk yarıda son derece vasat bir futbol ortaya koyduğu Atiker Konyaspor karşısında ikinci yarıya fırtına gibi başladı.



Sarı Kırmızılı takım, Konyaspor deplasmanında ikinci yarının başında Sabri'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, asist ikinci yarıda oyuna dahil olan yeni transfer Garry Rodrigues'ten geldi.







Sabri Galatasaray'da kaç gol attı?



Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken Sabri, takımının attığı 6 şut 3'ünde başrol oynarken, birinde ise isabet sağladı. Öte yandan PAOK'tan gelen yeni transfer Garry Rodrigues ikinci yarıda dahil olduğu Konyaspor maçında ayağının tozuyla ilk asistini yaptı.



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk golünü atan Sabri Sarıoğlu, aynı zamanda 5 yıl sonra ligde yine ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.







Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında Sabri'nin golü



Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 51. dakikasında Sabri'nin attığı golle Konya'da birçok ilk aynı anda yaşandı. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, kariyerinde toplam 15 maçta ilk kez Sabri'den gol yerken, Sabri ise Konyaspor'a kaşrı kariyerinde ilk golünü atmış oldu.