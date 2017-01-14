Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1





STAT: Konya Büyüşehir Belediye Stadı



HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)



ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Mehmet Uslu (xx)(Dk. 77 Volkan Fındıklı ?), Vukovic (xx), Ali Turan (x)(Dk. 69 Hadziahmetovic x), Skubic (xxx), Ali Çamdalı (x), Jonsson (x), Ömer Ali (xx), Milosevic (x), Bajic (xx), Rangelov (xx)(Dk. 69 Fofana x)



GALATASARAY: Muslera (xx)-, Linnes (xx), Semih Kaya (xx), Hakan Balta (xx), Carole (xx), Sabri Sarioğlu (xxx), de Jong (xx), Selçuk İnan (xx), Josue (x)(Dk. 46 Rodrigues xx), Sneijder (xx)(Dk 90+3 Ahmet Çalık ?), Eren Derdiyok (xx)(Dk. 83 Podolski ?)



GOL: Dk. 51 Sabri Sarıoğlu, (Galatasaray)



KIRMIZI KART: Dk. 71 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)



SARI KART: Dk.36 Ali Turan, Dk. 89 Fofana, (Atiker Konyaspor), Sneijder (devre arası) (Galatasaray)



SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başladı.



2'nci dakikada Carola'nin soldan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Josue'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı gürçlükle kontrol altına aldı.



8'inci dakikada Ali Çamdalı'nın ortasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Skubic kale önünde müsait pozisyondaki Bajic'e çıkardı. Topu iyi takip eden Bajic'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



32'nci dakikada Milosevic'in ceza sahasına derinlemesine pasında kale önünde topla buluşan Skubic topa haraketlenen Bajic'e bıraktı. Topun gerisinde kalan Bajic topa vuramayınca araya giren defans uzaklaştırdı.



38'inci dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ceza sahasına ortasında topa haraketlenen Skubic'in gelişine sert şutu yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesenin ardından hakeme itirazda bulunan Sneijder sarı kart ile cezalandılıdı.



51'inci dakikada Sneijder'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues yerden ceza sahasına ortaladı. Arka kale direği önünde topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topu yine önünde bulan Sabri'nin ikinci şutu filelerle buluştu: 0-1.



57'nci dadikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta defenstan dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert şutu üstten auta çıktı.



66'ncı dakikada Ali Çamdalı'nın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Skubic'in sert şutunu kaleci Muslera kornere çıkardı.



71'inci dakikada Ali Çamdalı yaptığı faul sonrası hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cazalandırıldı. Bu duruma itiraz edince hakem gösterdiği ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile Ali Çamdalı'nı oyun dışı bıkartı.



76'ncı dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriues'in yerden şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çıkardı.



86'ncı dakikada Linnes'in sağdan ceza sahasına ortasında topa iyi takip eden Sabri Sarıoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Serkar Kırıntılı çıkardı. Karambolde kalan topu defans uzaklaştırdı.



Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.



- Konya