Atiker Konyaspor, Fofana'yı Renklerine Bağladı

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Moryke Fofana'dan detaylar

Moryke Fofana'nın açıklamaları KONYA - Atiker Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün kente gelerek sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahili asıllı Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde bulunan kulüp binasındaki imza töreninde Başkan Ahmet Şan da hazır bulundu.