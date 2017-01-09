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Moryke Fofana'dan detaylar
Moryke Fofana'nın açıklamaları KONYA - Atiker Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün kente gelerek sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahili asıllı Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde bulunan kulüp binasındaki imza töreninde Başkan Ahmet Şan da hazır bulundu.
Atiker Konyaspor, Fofana'yı Renklerine Bağladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Moryke Fofana'dan detaylar Moryke Fofana'nın açıklamaları KONYA - Atiker Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün kente gelerek sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahili asıllı Moryke Fofana ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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