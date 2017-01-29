Atiker Konyaspor'da Beşiktaş İçin Son Antrenman

ATİKER Konyaspor, yarın akşam oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlık çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Yeşil beyazlı ekip, hedefini İstanbul deplasmanında puan ya da puanlar olarak belirledi. Atiker Konyaspor, yarın saat 20.00'da Beşiktaş ile Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmanını son hazırlık çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı, taktik çalışmasıyla sona erdi.



- Konya