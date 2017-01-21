Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında aldıkları 3 puan için son derece mutlu olduğunu söyledi.



3 haftadır kazamadıklarını hatırlatarak kazanma arzusu ile maça çıktıklarını ve alttaki takımlar ile averajlarının bir maçın altına indiğini belirten Kocaman şöyle dedi



"Kazanmak önemliydi. Karşılaşacağımız zor rakiplerden bir tanesiydi. Oyun olarak iyi gözüküyoruz ama bunları skora yansıttığımız söylenemez. Maça da son derece uygun başladık. Top daha fazla bizdeydi ve hemen maçın başında golü bulduk. 30'uncu dakikaya kadar da son derece iyi götürüyorduk. Ancak bu dakikalarda arka arkaya 3 net pozisyon verdik. Devreye 1-0 skoruyla girebilir miyiz derken dördüncü hamle bizim kendi ayağımızdan kendi kalemize doğru geldi. Takım sporları açısından son derece moral bozucu bir durumdu."



'MUTLUYUM'



İkinci yarıya Kweuke'nin pozisyonu değerlendirememesi kendileri için şans olduğunu ifade eden Kocaman, "Daha sonra öne geçmeyi başardık. Farkı açmak için arayışlarımız oldu. Başaramadık ama skoru korumayı başardık. Aldığımız skordan son derece mutluyum. Bu galibiyet özgüven için tamamlayıcı bir etken gibi gözüküyor. "



'HAKEM FORMDA DEĞİLDİ'



Hakem ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kocaman, "Halis Hoca çok formda gözükmüyordu. Özellikle kararlarında standartlarında sapmalar vardı. Bunu da kazandığımız maçtan sonra söylemiş olalım." dedi.



'İYİ OYUNU SKORA YANSITMAMIZ GEREKİR'



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise erken bir gol yediklerini hatırlatarak, önce demoralize olduklarını daha sonra ise toparlanarak iyi bir performans sergilediklerini söyledi. İkinci yarı ise galibiyeti düşünürken gol yediklerini belirten Karaman, şunları söyledi



"İyi mücadele eden, istatistiklerde hem koşu mesafesi hem de alanı daraltan Konyaspor karşısında takımımız iyi mücadele etti. Bu durum bizim için yeterli değil. Biz alttaki takımlarla puan farkını açmak istiyoruz. İyi oynayıp sahadan mağlup ayrılmak değil, bunu skora yansıtmamız gerekiyor. Bu yönde çalışma yapmak zorundayız. Konyaspor'u tebrik ediyoruz." diye konuştu.



'TRANSFER GEREKLİ'



Transfer yapmak zorunda olduklarını da ifade eden Karaman, "10 numara transferine can ve kalp dedik. Bunu yapmak zorundayız. Başkan ve yönetim kuruluyla bu konuları konuşuyoruz. Bugün de detaylı bir görüşme yapacağız. Bir sonuç almak zorundayız. Önümüzdeki hafta maçtan önce en azından bir oyuncuyu bitirmek zorundayız."