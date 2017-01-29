Atiker Konyaspor, yarın akşam oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak. Yeşil- beyazlı ekip bugün son hazırlık çalışmasını Kayacık Tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı, taktik çalışmasıyla sona erdi.
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Antrenmandan detaylar
KONYA,
Atiker Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Atiker Konyaspor, yarın akşam oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Atiker Konyaspor, yarın akşam oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.