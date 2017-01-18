Atiker Konyaspor, Aatif Chahechouhe'yu Transfer Etmek İstiyor

FutbolArena - Fenerbahçe'nin göndermek istediği fakat Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmeyen Aatif Chahechouhe'ya şimdi de Atiker Konyaspor'un talip olduğu iddia edildi. Faslı futbolcunun, Konya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



Aatif Chahechouhe, Konyaspor'a transfer olacak mı?



Fanatik'te yer alan habere göre; Daha önce Fenerbahçe'den Aatif'a talip olan ve yüksek maliyeti nedeniyle bu transferde geri adım atan Yeşil- Beyazlılar, Faslı yıldız için bu kez ciddi bir girişimde bulundu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'yle pazarlık masasına oturuldu. Sarı-Lacivertliler kapıyı 3 milyon Euro'dan açarken bu rakamın 2 milyona kadar indiği öğrenildi. Konyaspor yönetimi, Aatif için 1 milyon 750 bin Euro'luk bonservis üzerinde diretiyor.



Tarafların hafta sonuna kadar el sıkışmaları bekleniyor. Aatif da istiyor Transferin gerçekleşmesi için Konyaspor'un elini güçlendiren en önemli detayın ise 29 yaşındaki futbolcunun da Aykut Kocaman'ın takımında forma giymek istiyor olması.