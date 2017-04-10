Atiker Konyaspor, 100 Bin Euro'ya Aldığı Skubic'i 3 Milyon Euro'ya Satıyor

Atiker Konyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sloven sağ bek Skubic'e Avrupa'nın iki önemli kulübü talip oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterme fırsatı yakalayan futbolcunun Valencia ve Fiorentina'nın transfer gündeminde olduğu belirtildi.

FİYATI 3 MİLYON EURO

İki takımın da Konyasporlu futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği ifade edilirken oyuncu için 3 milyon Euro civarında bir bonservis talebinde bulunulduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda Domzale takımından transfer edilen futbolcu için sadece 100 bin Euro ödenmişti. Yeşil beyazlılar, Skubic'i 3 milyon Euro gibi bir rakama satması durumunda bu transferden oldukça yüksek bir kar yapmış olacak.