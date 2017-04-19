Atık Yönetimi İçin İşbirliği

Bitkisel atık yağ, kızartmalık atık yağ, atık araç lastikleri, atık elektrik elektronik eşyalar gibi özel atıkların yönetimi için Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçe belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla işbirliği toplantısı yapıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçe belediyesi ve Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla bitkisel atık yağlar, atık araç lastikleri ve atık elektrik ve elektronik eşyalarla ilgili işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında bitkisel atık yağlar, atık araç lastikleri ve elektrikli, elektronik atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ele alındı. İlçe belediyeleri ve ilgili kurum, kuruluşlara düşen görev ve sorumluluklar ile ilçe belediyeleri tarafından anlaşmalı oldukları çevre lisanslı firmalar ve yetkili kuruluşlar tarafından toplanan özel atık verileri değerlendirildi.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan, 2016 yılında 73 bin 679 kilogram bitkisel atık yağın ayrı toplanarak biyodizel-biyogaz üretiminde kullanıldığını, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri birimlerinden çıkan 166 bin kilogram atık araç lastiğin ayrı toplanarak halı saha, çim sahası, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanlardaki yerlerde yeniden kullanıldığını, 27 bin 627 kilogram elektrik elektronik atığın ayrı toplanarak geri kazanım sürecine dahil edildiğini vurguladı.



Toplantıda özel atıkların toplanması ve geri kazanımı konusunda yaşanan sorunlar da değerlendirilerek, özel atıkların toplanmasına yönelik sistemin tüm ilçelerde kurulması, konuyla ilgili denetim ve eğitim çalışmalarının arttırılması, ilçe belediyeleri tarafından atık getirme merkezlerinin en kısa zamanda kurulması konularında kararlar alındı. - BURSA