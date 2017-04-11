Atık Tesisinde Yangın: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde çıkan yangında, kimyasal tüplerden sızan gazdan etkilenen 5 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kullar Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle tesiste bulunan tüplerden kimyasal gaz sızıntısı yaşandı. Tüplere müdahalede bulunduğu öğrenilen tesis çalışanlarından 5 kişi fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiyenin kimyasal olaylara müdahale aracıyla gelen özel ekipler, gazdan etkilenen işçileri özel kıyafet giyen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulanslara götürdü.

Gazdan etkilenen işçiler, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.