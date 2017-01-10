Atık Sular Doğaya Kazandırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 6 biyolojik arıtma tesisi ve 15 doğal arıtma tesisiyle yıllık 47 milyon metreküp atık suyun arıtıldığını bildirdi.



MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, önümüzdeki yıllarda 10 yeni atık su arıtma tesisinin planlamaya dahil edildiğini ve yeni yapılacak olan bu tesisler sayesinde Malatya genelinde atık suların tamamının arıtılarak doğaya kazandırılacağını ifade etti.



Kente hizmet etmek adına önemli adımlar attıklarını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:



"Özellikle yaşam için olmazsa olmazlarımızdan biri olun suyumuzu önemsiyoruz. Atık hale gelen suları yeniden değerlendirmek adına önemli projeler yapacağız. Battalgazi bölgesinde bulunan atık su arıtma tesislerimizde tam kapasite ile çalışmalarına devam ediyor. Tesislerimizde yıllık 47 milyon metreküp atık su arıtılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Şehrimizi daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturmak için yatırım planlarımız içinde olan 10 adet yeni atık su arıtma tesisi projemiz devam ediyor. İlimizin her bir noktasını koruma altına alıp, çevre kirliliği yaşanmasının önüne geçmek için çalışmalarımız devam edecek."