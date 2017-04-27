Atık Su Borusuna Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Cumhuriyet Mahallesi Kaymakam Uğur Boran Caddesi'nde çocuklardan korkup atık su borusuna giren yavru kedi boruda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atık su borusunun kaldırım altında kalan bölümüne kadar ilerleyen minik kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri kaldırımı söktü. Yavru kedi kaldırım sökülerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. 2 gün atık su borusunda kalan minik kedi itfaiye istasyonuna götürüldü. Kurtarılan kedinin veteriner tarafından tedavisi ve aşılarının yapılacağı belirtildi. - TOKAT