Atık Şişe Toplayan Yaşlı Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

Aydın (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde el arabasıyla atık şişe toplayan 80 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Didim Akbük karayolunun Denizköy Mahallesi mevkisinde el arabasıyla şişe toplayan Mehmet Osman Sakıcı'ya (80) bir otomobil çarpıp uzaklaştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri Sakıcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Ekipler görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda başlattıkları çalışmada, otomobil sürücüsünün Osman A. olduğunu belirledi. Zanlı ilçe merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.