Atık Şişe Toplarken Kazada Öldü

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde karayolunun kenarında şişe toplayan 37 yaşındaki Abdullah Tepeli, kamyonetin çarpması sonucu öldü. Kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole yuvarlandı.



Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Honaz yönüne giden M.K. yönetimindeki 20 V 0411 plakalı kamyonet, yol kenarında atık şişe toplayan Abdullah Tepeli'ye çarptı, ardından da şarampole yuvarlandı.



Kazada, Abdullah Tepeli olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü M.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Sürücü M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.



- Denizli