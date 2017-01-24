Atık Plastik Deposunda Yangın

Adana'da, atık plastiklerin toplandığı bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, atık plastiklerin toplandığı Suriyeli Mahmut Telcibini'ye ait depodan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenklerini kırarak yangına müdahale etti.



Kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.