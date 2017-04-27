Atık Piller İçin Son Tarih 2 Mayıs

Düzce Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile düzenlenen "Geleneksel Atık Pil Yarışması"na katılmak isteyen okullar için son başvuru tarihi 2 Mayıs 2017 olarak belirlendi.



Düzce Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile her yıl düzenlenen "Geleneksel Atık Pil Yarışması" için son katılım tarihi belli oldu. Düzce şehir merkezinin yanı sıra tüm ilçeler, beldeler ile köylerin de dahil edildiği yarışmaya başvurmak isteyen ilköğretim, ortaöğretim ve liselerin en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar biriktirdikleri pilleri Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor. 08: 30-17: 00 saatleri arasında teslim alınacak atık pillerin sayımının ardından dereceye giren okullara çeşitli hediyeler verilecek. - DÜZCE