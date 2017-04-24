Atık Piller İçin Öğrencilere Bilgi Verildi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Yığılca'nın Kınık Köyü ilkokul öğrencileri atık pillerin bertaraf edilmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre sağlığı açısından atık pillerin bertarafı ve geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalarını öğrencilere aktarmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim fuarları destekleme programı kapsamında 5 farklı konuda projeler hazırlayan Yığılca'nın Kınık Köyü öğrencileri Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Çevre bakımı ve sağlığı ile atık pillerin zararları, yok edilme süreci ve geri dönüşümü konusunda bilgi alan öğrenciler hazırladıkları projeler için de yeni bakış açıları geliştirdi. Öğrenciler 23-25 Mayıs tarihleri arasında okullarında düzenleyecekleri "Bilim Fuarı"na Düzce Belediyesini de davet ederek fuara deste sözü aldı. - DÜZCE