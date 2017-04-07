Atık Malzemelerden Okuma Köşesi Oluşturuldu - Zonguldak

Alaplı ilçesinde öğrenciler, atık malzemelerden yapılan okuma köşesinde her gün bir ders saatinde kitap okuyor.



Alaplı Atatürk İlkokulu öğretmenleri, birinci sınıf öğrencileri için sınıfların bir köşesine atık palet ve ağaç parçaları boyayarak, kütüphane ve oturma alanları oluşturdu.



Öğrenciler sınıflarda oluşturulan alanlarda her gün bir ders saatini kitap okuyarak geçiriyor.



Sınıf öğretmeni Ülker Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık malzemeleri toplayarak sınıflarda okuma köşeleri oluşturduklarını söyledi.



Öğrencilerin okuma köşelerini çok sevdiğini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:



"Okulumuzda ve çevremizde atık palet ve tahta parçalarını topladıktan sonra onları temizleyerek boyadık. Daha sonra birinci sınıflarımızın bir köşesine yerleştirerek okuma alanları oluşturduk. Öğrencilerimiz gerek teneffüs saatinde gerekse belirlenen bir ders saatinde okuma köşesinde oturarak kitap okuyor. Öğrencilerimiz en sevdiği köşe haline geldi."



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de okullarda atık malzemelerin değerlendirilmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Okulumuzda öğretmenlerimizin atık malzemeleri değerlendirerek böyle bir köşe oluşturması, öğrencilerimizin ev hayatını yaşaması ve sosyal yönden gelişmesi açısından çok önemli." diye konuştu.