Atık Fabrikasında Yangın Büyümeden Söndürüldü

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'ndeki bir katı atık işleme fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.



Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir katı atık işleme fabrikasında, bugün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gübre üretim bölümünde çıkan yangına, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Sakarya