Atid 15. Dönem Olağan Genel Kurulu

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanlığına yeniden Birol Akman seçildi.



ATİD'in 15. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Akman, yaptığı konuşmada, derneğin çalışmaları sonucu Ankara'dan bazı destinasyonlara direkt uçuşların başladığını ifade etti.



Akman, derneğin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, "Yeni dönemde amacımız bütün turizm paydaşlarımızı bir araya getirerek ortak hareket etme kabiliyetimizi geliştirmek. Ortak çalışmamız Ankara'nın turizm potansiyelini de büyütecektir." diye konuştu.



Genel Kurul, yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin ardından sona erdi.