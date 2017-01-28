Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda tabanca disiplininde madalyalar sahiplerini buldu.
Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, tabanca disiplininde atışlar yapıldı.
Atışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı tarafından verildi.
Tabanca disiplininde kategorilerinde birincilik elde eden takım ve sporcular şöyle:
Büyük erkekler: Yusuf Dikeç
Büyük erkekler takım: TSK Spor Gücü
Büyük kadınlar: Canan Türkoğlu
Büyük kadınlar takım: TSK Spor Gücü
Genç erkekler: Mustafa Melih Paksoy
Genç erkekler takım: Kahramanmaraş GHSİM
Genç kızlar: Yasemin Beyza Yılmaz
Genç kızlar takım: Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü
Yıldız erkekler: Alp Eren Erdur
Yıldız erkekler takım: Kahramanmaraş Kano Yelken Spor Kulübü
Yıldız kızlar: Nida Aydoğan
Yıldız kızlar takım: Osmanlı İzcilik ve Atıcılık Spor Kulübü
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Kupası
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda tabanca disiplininde madalyalar sahiplerini buldu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda tabanca disiplininde madalyalar sahiplerini buldu.