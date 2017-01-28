Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Kupası

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda tabanca disiplininde madalyalar sahiplerini buldu.



Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, tabanca disiplininde atışlar yapıldı.



Atışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı tarafından verildi.



Tabanca disiplininde kategorilerinde birincilik elde eden takım ve sporcular şöyle:



Büyük erkekler: Yusuf Dikeç



Büyük erkekler takım: TSK Spor Gücü



Büyük kadınlar: Canan Türkoğlu



Büyük kadınlar takım: TSK Spor Gücü



Genç erkekler: Mustafa Melih Paksoy



Genç erkekler takım: Kahramanmaraş GHSİM



Genç kızlar: Yasemin Beyza Yılmaz



Genç kızlar takım: Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü



Yıldız erkekler: Alp Eren Erdur



Yıldız erkekler takım: Kahramanmaraş Kano Yelken Spor Kulübü



Yıldız kızlar: Nida Aydoğan



Yıldız kızlar takım: Osmanlı İzcilik ve Atıcılık Spor Kulübü