- Atiba, stattan sekerek gitti



İSTANBUL - Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, stadı sekerek terk etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlılar adına üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan Atiba, oyuna devam edemedi. İlk devrenin sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Atiba, yerini Tolgay'a bıraktı. Deneyimli oyuncunun maçın ardından stadı sekerek terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kanadalı yıldız futbolcunun haftaya Vodafone Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde yapılacak tetkiklerden sonra netleşecek.