Atiba, Osmanlıspor Maçına Damga Vurdu

FutbolArena Analiz - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Atiba, Osmanlıspor maçında nasıl oynadı?



Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Osmanlıspor maçında gösterdiği performans ile teknik heyetini sevindirirken, taraftarlarından da alkış topladı.



90 dakika sahada mücadele eden Atiba Hutchinson, 47 pas yaparken, %95 isabet oranı yakaladı. Rakip sahada ise %90 pas isabeti yüzdesi ile olan oynayan başarılı oyuncu, girdiği 8 ikili mücadelenin 3'ünden galip ayrıldı.



Osmanlıspor'un baskı kurduğu son 10 dakikada Beşiktaş ecel terleri dökerken, 90+3'te rakio yarı sahada topu kapan Atiba Hutchinson galibiyeti getirdi. Kaptığı topu ceza sahasındaki Cenk Tosun ile buluşturan Atiba Hutchinson, pozisyonun devamında gelen golün asistine de imza atmış oldu.



VAZGEÇİLMEZ OLDU



Geçtiğimiz günlerde Kanada'da yılın oyuncusu seçilen 33 yaşındaki ön libero oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 3 asist üretti. 22 maçın 22'sinde 2020 dakika sahada kalan Atiba Hutchinson, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vazgeçilmezi oldu.