Atiba Olmayınca Beşiktaş Zorlanıyor

FutbolArena Detay – Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında görev alamayabileceği ifade edildi.



ATİBA OYNADIĞINDA BEŞİKTAŞ



Kara Kartal, 2014-2015 sezonundan beri ligde Atiba'nın oynadığı 76 maçın 53'ünü kazandı, 14'ü berabere bitti, 9'unu kaybetti. Bu 76 karşılaşmada maç başına 0.9 ortalamayla gol yedi. Yüzde 70'lik galibiyet ortalaması yakaladı.



ATİBA OYNAMADIĞINDA BEŞİKTAŞ



Beşiktaş, 2014-2015'ten bu yana ligde Atiba'nın oynamadığı 10 maçta ise sadece 5 galibiyet alabildi. 1 karşılaşma berabere biterken, 4 mücadeleyi kaybetti. Beşiktaş'ın bu 10 karşılaşmadaki gol yeme ortalaması maç başına 1.2 oldu. Kazanma ortalaması da yüzde 50'ye düştü.



Atiba, Konyaspor maçında oynayabilecek mi?



Beşiktaş'ın orta sahasının değişilmez oyuncusu olan Atiba Hutchinson'ın antrenmanda sakatlık yaşadığı belirtildi. Kanadalı tecrübeli oyuncunun yapılan ilk kontrollerin ardından tedavisine başlandı.



FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre; Atiba'nın sakatlığıyla ilgili sağlık ekibinin iyimser olduğu ve yarın durumuna bakılacağı, Pazar günü de son kararın verileceği öğrenildi.



Atiba Hutchinson bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giydi ve 3 asistle oynadı.



Ömer Şimanoğlu'nun sakatlığı



Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşmıştı. Bu maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun da durumu belli oldu.



Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de gol silahı olarak sahaya sürdüğü Ömer Şişmanoğlu, henüz 15. dakikada sakatlık yaşamıştı. Mücadeleye devam edemeyen Ömer yerini Muhammed Enes Durmuş'a bırakmak zorunda kaldı. Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisinin 10 gün süreceği öğrenildi.



Ömer Şişmanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol attı.