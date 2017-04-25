Atiba, Kariyerinde İlk Defa...

Devre arasında yerini Quaresma'ya bırakan Kanadalı yıldız, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alındı.



Siyah beyazlı takıma transfer olduğu 2013-14 sezonunun başından bu yana ilk kez bu kadar erken kulübeye çekilen Atiba, sahada kaldığı süre boyunca 50 pasın 49'unda isabet sağlayarak sahanın en iyisi oldu.



34 yaşındaki Atiba, Başakşehir ile oynanacak kritik lig maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyordu.



153 MAÇA 11'DE BAŞLADI



34 yaşındaki Atiba, Beşiktaş ile sahaya çıktığı 158 maçın 153'ünde ilk 11'de yer aldı. 5 maçta ise sonradan oyuna girdi.



(Sabah)