Atiba Hutchinson: Gaziantepspor İyi Organize Olan Takım, Kolay Olmadı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Atiba, Gaziantepspor maçının zor olacağını bildiklerini söylerken, ilk yarıyı 3 puanla kapatmanın önemli olduğunu da dile getirdi.

İşte Atiba'nın maç sonunda yaptığı açıklamalar...

"KOLAY OLMADI"

''Kolay olmadı, Gaziantepspor iyi organize olan bir takım. Bazı pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Değerlendirsek farklı olabilirdi ama ne olursa olsun devre arasına 3 puanla girmek önemliydi.''

''(3 kez üst üste Kanada'da yılın futbolcusu seçilmesiyle ilgili) Gurur verici bir başarı. Bu başarıya katkı sağlayan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.''