Atiba'dan Trabzonsporlu Futbolcuya Transfer Teklifi

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın sahada ortaya koydukları futbol resitali maçtan sonra tam anlamıyla bir dostluk havasına büründü...



Siyah-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor soyunma odasına gitti. Önce Ersun Yanal'ın elini sıktı. Sonra izin istedi. Trabzonsporlu oyunculara, "Hiç üzülmeyin. 2017'nin lideri sizsiniz. Sahada kaybettiniz ama herkesin gözünde büyüdünüz" ifadelerini kullandı.



Atiba'dan Okay'a ayak üstü transfer teklifi



Trabzonsporlu oyuncuları kutlayan bir başka isimse Tolga Zengin oldu... Tecrübeli kaleci iki takım soyunma odasına dönerken başta Yusuf Yazıcı olmak pek çok Bordo-Mavili oyuncuya sarılarak tebrik etti.



Atiba ise Trabzonspor'un ilk golünü atan Okay'a ayak üstü transfer teklifi yaptı. Kanadalı oyuncu, "ben buradan gidince formamı üzerinde görmek isterim" sözlerini kullandı. Trabzonsporlu Pereira'nın kutladığı isim Talisca olurken, Portekiz Ligi'nde ezeli rakip oldukları Brezilyalı oyuncuyla forma değiştirdiler. Olcay Şahan ise Beşiktaş'tan eski takım arkadaşlarını kutlarken, "valla şanslıydınız" demekle yetindi. Oğuzhan ise eski takım arkadaşına, "ne yaptın bu Trabzonspor'a" sözlerini kullandı.



61SAAT.COM