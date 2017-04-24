Atiba Çıktı, Orta Saha Çöktü
Beşiktaş, Adanaspor karşısında özellikle ikinci yarıda çok sıkıntı yaşadı.
Beşiktaş, Adanaspor karşısında özellikle ikinci yarıda çok sıkıntı yaşadı. Devre arasında Atiba'nın kenara gelip Quaresma'nın oyuna girmesiyle Beşiktaş, orta sahada top tutmakta zorlandı. Adanaspor karşısında özellikle ikinci yarıda oldukça zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Atiba'nın yokluğu etkisini gösterdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Atiba'yı kenara alan Şenol Güneş, oyuna Quaresma'yı dahil etti. Talisca'nın 52. dakikada attığı golden sonra orta sahada etkin olamayan Beşiktaş, Atiba'nın yokluğunda top tutmakta zorlandı.
(Bozhan Memiş /İHA)