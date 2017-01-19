Atiba, 2016 Yılının En İyi 11'ine Seçildi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın orta sahasında vazgeçilmez haline gelen Atiba Hutchinson, CONCACAF tarafından onurlandırıldı.



33 yaşındaki Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından belirlenen 2016 yılının en iyi 11'ine seçildi.



Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.



En iyi 11'de şu isimler bulunuyor:



Keylor Navas (Kosta Rika-Real Madrid), Ronald Matarrita (Kosta Rika-New York City), Wes Morgan (Jamaika-Leicester City), Rafael Marquez (Meksika-Atlas), Miguel Layun (Meksika-Porto), Christian Bolanos (Kosta Rika-Vancouver), Atiba Hutchinson (Kanada-Beşiktaş), Andres Guardado (Meksika-PSV Eindhoven), Hirving Lozano (Meksika-Pachuca), Andre-Pierre Gignac (Fransa-Tigres), Bryan Ruiz (Kosta Rika-Sporting Lizbon).