Athena Referandum Sevincini Türk Bayraklı Tişörtle Gösterdi

Referandum sonuçlarının evet olarak netleşmesinin ardından Athena Gökhan, Türk bayraklı tişörtüyle çekilen fotoğrafını TR(Türkiye) notuyla Instagram'dan paylaştı.

Athena Referandum Sevincini Türk Bayraklı Tişörtle Gösterdi

Tüm Türkiye'de referandum sonuçlarıresmi olamayan verilere göre netleşti. Yüzde 51 evet çıktı. Sonuçların netleşmesinin hemen ardından Athena Gökan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "evet" sonucu karşısında duyduğu memnuniyeti gösterdi.

"TR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Üzerine Türk bayraklı bir tişört giyen Gökhan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından TR(Türkiye) notuyla paylaştı.


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