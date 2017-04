Türkiye'de punk ve ska akımının ilk ve tek başarılı ismi Athena, 22 Nisan'da Antalya The Marmara Otel sahnesinde...



1998 yılından beri Türkiye'nin ve Dünya'nın önde gelen markalarıyla büyük anlaşmalara imza atmış, yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış olan Athena, Türkiye'de punk ve ska akımının ilk ve tek başarılı ismidir.



Hakan ve Gökhan Özoğuz tarafından 1987 yılında temelleri atılan grup, 1998 yılında ilk albümleri Holigan'ı çıkardı. Skalonga ve ardından albümün adını taşıyan ve adeta futbolseverlerin marşı haline gelen şarkıları Holigan ile ülke çapında büyük başarı kazandı. 2. albümleri Tam Zamanı Şimdi'nin hemen ardından Türk Milli Basketbol Takımı'nın marşı haline gelen 12 Dev Adam projesi ile tekrar büyük gündem yakaladı. Şarkı ülkemizde olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol Milli Takımı'nın 2. geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği güçten bahsetti.



Athena 2002 Nisan ayında yeni albümü Herşey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Albüm Öpücük videosu ile tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez Dünya Şampiyonası sebebiyle Milli Takım ile birlikte Amerika'ya uçtu.



TRT, 2004 yılında Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision Şarkı Yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. For Real şarkısıyla yarışmaya katılan Athena 4. oldu ve Eurovision tarihinin ilk alternatif müzik grubu olarak büyük sevgi ve ilgi topladı. Hemen ardından Universal Muzik Almanya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde yurtdışında For Real'ın da içinde bulunduğu bir EP yayınladı ve konser turnesi yaptı. Aynı yıl içerisinde grup 5. stüdyo albümü US'u piyasaya sürdü. Beyhan Murphy tarafından sahneye konulan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "Şehir Orman" isimli modern dans gösterisinin de içinde yer alan DİHO, albümün çıkış şarkısı oldu.



2005'te ilk self-titled albümünü ardından da İT adlı EP'yi piyasaya çıkaran Athena, Nirvana'nın Breed adlı şarkısını Köpek ismiyle cover'ladı.



Fenerbahçe'nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle kulübün Athena ile yaptığı işbirliği sonucu, 2007 yılında 3 şarkı ve bir akustik versiyonluk Fenerbahçe'nin 100. Yıl Albümü çıktı.



Bir süre İngiltere'de yaşayan Gökhan ve Hakan Özoğuz 2010'da yeni albümün müjdesini verdi. 2010 yılının Mayıs ayında Pis adlı stüdyo albümü, grubun 8. albümü olarak yayınlandı. İlk klip Serseri Mayın ve ardından Arsız Gönül ile çok başarılı bir yıl geçiren Athena, Coca - Cola ile yaptığı anlaşma için Frank Sinatra'nın My Way isimli şarkısını Ben Böyleyim ismiyle coverladı ve single büyük başarı kazandı.



Athena, 2014 Kasım ayında ALTÜST adını verdikleri yeni albümünü yayınladı. Albümün çıkış şarkısı 'Kafama Göre' Vodafone FreeZone'un 2014 - 2015 yılı şarkısı olarak seçildi. Grup albümün çıkışıyla yoğun konser trafiğine tekrar başladı. 2. klibini Parçalanıyoruz'a, 3. klbini de Ses Etme'ye çekti.



