Atgab'tan Turizm Tanıtım Çalışması

Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği (ATGAB), bölgenin turizm potansiyelini yansıtmaya yönelik tanıtım çalışması yaptı.



Karataş Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Boğaçhan Ünal, hazırladıkları "Yerinde tanıtım projesiyle" Karataş ve Yumurtalık i·lçelerinin tarihi, doğal, kültürel ve turizm değerlerini Adanalı hemşehrilerine daha iyi tanıtma ve anlatabilmeyi amaçladıklarını belirtti.



Bu kapsamda ilk olarak bir alışveriş merkezinde kurdukları stantla ilçeyi tanıtan kitapçık, tanıtım broşürü, magnetler ve baskılı plaj çantası gibi ürünleri ziyaret eden vatandaşlara dağıttıklarını ifade eden Ünal, şunları söyledi:



"Tanıtım çalışmamız yoğun ilgi gördü. Tatil yapmayı düşünen değerli Adanalı hemşehrilerimizin bu yaz tatil programlarına Karataş ve Yumurtalık ilçelerini de eklemelerini önerdik. Proje kapsamında Adana'nın merkezinde halkın yoğun olduğu noktalarda işlek cadde ve bulvarlarda stant açmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tatil için çok uzak yerlere gitmelerine gerek yok. 'Adana hem tatil hem sahil Karataş ve Yumurtalık sana yeter' sloganıyla vatandaşları davet ediyoruz."