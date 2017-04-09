Ateşli Sahneleriyle Gündeme Oturan Ayşenur Çetin Sessizliğini Bozdu

2016 Best Model of Turkey 2'ncisi Ayşenur Çetin (19) internet televizyonu PuhuTV'deki 'Fi' dizisinde Ozan Güven (41) ile olan ateşli sahneleri ile magazin gündemine oturdu.

"OZAN BENİ ÇOK RAHATLATTI"

Çok konuşulan sahnelerle ilgili Posta gazetesine açıklamalarda bulunan Çetin, "Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı" dedi.



"ROLÜMÜN HAKKINI BAŞARIYLA VERDİM"

Ayşenur Çetin "Ozan Güven çapkınlığı ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. Aranızda elektriklenme olmadı mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Her sahnede elektrik olursa o zaman yaşanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasında böyle bir şey olmadı. Kendimi izlediğimde rolümün hakkını başarıyla verdiğimi düşündüm. Aklıma başka şey gelmedi."

"ŞİMDİDEN 3 DİZİ TEKLİFİ GELDİ"

Performansının herkes tarafından beğenildiğini belirten güzel model, "Sevgilim yok. Bu yüzden işime karışan, beni engelleyen kimse olamaz. Zaten herkes performansıma hayran. Şimdiden 3 dizi teklifi geldi" şeklinde konuştu



