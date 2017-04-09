Ateş Hattındaki Maç Rizespor'un!

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren maçta Çaykur Rizespor Adanaspor'u 3-1 yendi.



5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanan maçta Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren goller 5. dakikada Kweueke, 68 ve 85. dakikalarda Davide Petrucci'den geldi.



Adanaspor'un tek golünü ise Gueye kaydetti.



Rizespor bu galibiyetle puanını 23'e yükselterek 16. sıraya yükseldi ve ligde kalma umutlarını kalan haftalara taşıdı.



Adanaspor ise 20 puanla son sırada kaldı.



(Sporvadisi.com)