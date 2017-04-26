Atb'den Tarımda Seferberlik Çağrısı

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarımda yıpratıcı bir dönem yaşandığını belirterek, bu alanda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söyledi.



ATB nisan ayı olağan meclis toplantısı Ali Çandır başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2016 yılının Antalya'nın ekonomi ve iş dünyası bakımından bir daha tekrar etmesini istemeyeceği kadar yıpratıcı olduğunu söyledi. Antalya'nın Türkiye'nin ortalama ekonomik zorluklarının çok üzerinde olumsuzluk yaşadığını belirten Çandır, Türkiye ekonomisi yüzde 2.9 büyürken, tarım sektörünün yüzde 4.1 küçüldüğünü belirtti. Çandır, "Türkiye genelinde 26 milyon dekarını, Antalya'da ise 320 bin dekarını kaybetmiş, istihdamının yüzde 20'si erimiş ve temel ürünlerdeki yeterlilik oranları düşmüş bir sektör konumundayız" dedi.



SEFERBERLİK ÇAĞRISI



Tarımda yıpratıcı bir dönem yaşandığını kaydeden Çandır, bu alanda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Tarımda seferberlik ile tarıma itibar kazandırmak, üretimde derinlik ve değer zinciri yaratmak, maliyet etkinliği sağlamak, kapsayıcı ve eğitim odaklı istihdamı artırmak, arazi varlığını geliştirmek, lojistik ve sertifikasyon sistemini yürütmek, örgütlenmeye rekabetçi işlev kazandırmak, sosyal güvenliği geliştirmek, ticari bilgi odaklı Ar-Ge ve bilişim motivasyonu sağlamak olmalıdır."



DIŞA BAĞIMLILIK ARTTI



Daha önce üretimde yeterli ürünlerde bile dışa bağımlı hale gelindiğini belirten Çandır, son dönemde bazı ürünlerdeki vergilerin düşürülmesi ya da vergilerin sıfırlanarak ithalat kapısının açılmasının, kendimize dahi yetmediğimizin göstergesi olduğunu söyledi. Son sekiz yılda tahıllarda yetersiz üretim söz konusu olduğunu aktaran Ali Çandır, şöyle konuştu:



"Mısırda son 16 yılda sadece 1 yıl kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretebilmişiz. Kişi başına mısır tüketimimiz azalmasına rağmen ihtiyacımızın yüzde 81'ini karşılayabilmişiz. Pirinç üretimimiz artmasına karşın 16 yılda ihtiyacımızı karşılayacak düzeye ulaşmamıştır. Halen ihtiyacımızın yüzde 70'ini üretebiliyoruz. Kuru fasulyede 16 yıllık geçmişte 2002-2004 dönemi haricinde yüzde 87 oranında yeterlilik derecesine sahibiz. Yeşil mercimekte 2000'li yılların başında ihtiyacımızın yüzde 90'ını üreten ülkemiz, bugün ihtiyacımızın yüzde 43'ünü üretebilmektedir. Kırmızı mercimek ve nohut da yeşil mercimeğin kaderini paylaşıyor. Son 16 yılda kırmızı mercimek ve nohutta ihtiyaç fazlası üretimimiz bulunurken, son 4 yılda üretimimizin hızla düştüğünü resmi rakamlar göstermektedir. Eğer tarımdaki seferberliği ihmal edersek şimdi üretimde yeterli olduğumuz ürünler için de ithalat kapısı açılacaktır. Dolayısıyla, üreticiyi üretimden vazgeçirmeyecek strateji ve politikaları acilen belirlemeliyiz."



CANLI HAYVAN BORSASI



Canlı hayvan borsasında çözüm için sona yaklaştıklarını dile getiren Çandır, canlı hayvan borsası için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sundukları ortaklık kararının onaylandığını söyledi. Ali Çandır, "Umut ediyoruz ki kısa sürede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hayvancılık sektörü ve kentimizin hizmetine sunarız" dedi.



- Antalya