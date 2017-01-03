Atav Başkanı Şen'den Kemer Belediye Başkanı Gül'e Ziyaret

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette Şen'e Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Gül ile ATAV Başkan Yardımcısı Yeliz Gül de eşlik etti.



Ziyarette konuşan Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kemer'deki turizmin Antalya bölgesi için ne kadar önemli olduğunu söyledi.



Tanıtımın Kemer ve bütün turizm bölgeleri için önemli olduğuna dikkati çeken Gül, önceden Kemer'e sadece denizi için gelindiği yönünde bir algı olduğunu, ancak son yıllarda keşfedilen doğa ve yürüyüş yolları gibi alternatif turizm potansiyeliyle de ilçenin adının anılmaya başladığını belirtti.



Gül, geçen sene Berlin Fuarı'nda ziyaretçilere dağıtılan tanıtım kitapçığında Kemer'deki doğa yollarına da yer verildiğini anlatarak, "Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, elimde tanıtım kitabını görünce çok beğenmişti. İşte böyle doğa tanıtımı yapmalıyız. Bakan Avcı, 'Biz ne kadar elimizdeki değerleri çoğaltırsak, o kadar başarılı oluruz.' demişti. Su altı potansiyelimizi de daha çok tanıtmalıyız." diye konuştu.



ATAV Başkanı Nizamettin Şen ise Antalya ve tanıtımı için her zaman ellerinden gelen desteği sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.



Ziyarette Şen, Gül'e ATAV tarafından basımına 10 yıl önce başlanan "Memleketim Antalya" adlı takvim serisinin "Sualtı Zenginlikleri" temalı 2017 takvimini hediye etti.