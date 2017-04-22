Atatürk ve Küçük Ülkü
Atatürk ve Küçük ÜlküTürk Silahlı Kuvvetleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 12 Eylül 1936 tarihinde İstanbul Florya'da kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Küçük Ülkü'nün kayldedilen görüntülerini paylaştıGörüntü Dökümkü-------------------Mustafa Kemal Atatürk...
Atatürk ve Küçük Ülkü
Türk Silahlı Kuvvetleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 12 Eylül 1936 tarihinde İstanbul Florya'da kaydedilen Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Küçük Ülkü'nün kayldedilen görüntülerini paylaştı
Görüntü Dökümkü
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Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Küçük Ülkü'nün kayldedilen görüntüleri
Haber: ANKARA (DHA)
(Tür: Ankara)