Atatürk Üniversitesi'nde, 80 Yıl Sonra Mehmet Akif Konferansı

Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "80 Yıl Sonra Mehmet Akif" konferansı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da yapıldı.



Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, fakültelerin dekanları, STK Başkanları akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Mehmet Doğan'ın Akif ile ilgili konferansı, 80 yıl sonra İstiklal Şairini bir kez daha anmamıza vesile olacağını belirterek, TYB Erzurum şubesinin 2016'nın ilk gününe 'Hatıralardaki Erzurum' kitabını yayınlayarak girdiğini, son gününde de yine bir faaliyetle durmaksızın yoluna devam ettiğini belirtti.



Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın ise, tarihimizde satırlara nakşeden ve zihinlere kazınan en büyük şahsiyetlerden birinin Mehmet Akif olduğunu ifade ederek, her Türk gencinin Mehmet Akif'i tanıması ve anlaması gerektiğini söyledi.



TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan konuklara, Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği, kurtuluş mücadelesindeki rolü, Ankara'ya gelişi, İstiklal Marşı'nın kabulü ve sonraki süreçleri anlattı. Yazdığı kitapların Mehmet Akif'e 'İslam Şairi' unvanının verilmesine yol açtığını ve bu sayede Ankara'ya davet edildiğini söyleyen Doğan, Milli Mücadele'nin manevi cephesini kuvvetlendirmek için Mehmet Akif'e ihtiyaç olduğunu da vurguladı.



Konferansın ardından Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti. Atatürk Üniversitesi gibi kadim bir üniversitede bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Doğan, Rektör Çomaklı'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.



Ardından Rektör Çomaklı, Mehmet Doğan'a Atatürk Üniversitesi plaketi ve Kur'an-ı Kerim armağan etti. - ERZURUM