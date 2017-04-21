Atatürk Üniversiteli Miniklerden Resim Sergisi

Atatürk Üniversitesi, Prof. Dr. Celalettin Atamanalp Özel Anaokulu öğrencileri "Ormanda Hayat" temalı resim sergisi düzenledi.



Menekşeler, Laleler, Güller, Papatyalar ve Karanfiller sınıfları altında yaklaşık 100 öğrencinin çizdiği resimler resim severler ile buluşturuldu.



Öğrencilerin, kendi boylarına ulaşan tuvallere yaptığı resimler katılımcıların ilgisini çekti. Minik ressamlar tuvalinde olmasını istediği figürleri ve renkleri uygulayarak isimlerini yazdılar. Sergiye, yöneticiler, okulun eğitim kadrosu, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. - ERZURUM