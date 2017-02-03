Atatürk'ün Üç Boyutlu Görüntüsü ile Fotoğraf Çekimi

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi'nin artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdiği Atatürk'ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf çektirme uygulaması ilgi görüyor. Uygulama, Anıtkabir'in 5 farklı noktasına da bulunuyor.



CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin geliştirdiği sistemle akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen uygulama sayesinde vatandaşlar cihazlarını hazırlanan panoya yönelttikleri anda telefonlarının ekranlarında Mustafa Kemal Atatürk'ü üç boyutlu olarak görebiliyorlar. Uygulamada cep telefonuyla çekilen fotoğraflar cihazın hafızasına kaydediliyor. Böylece Atatürk'ün aslına uygun sanal görüntüsü ile fotoğraf çektirme imkanı ortaya çıkıyor.



ANITKABİR'DE 5 FARKLI YERE KONULDU



Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi hizmet binası, Özdilek Sanat Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ile Espark, Özdilek ve NeoPlus alışveriş merkezlerinde yer alan uygulamanın Anıtkabir'in 5 farklı bölgesine de konulduğu belirtildi.



Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Artırılmış Gerçeklik Projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Atatürk'ün 3 boyutlu görüntüsüyle vatandaşların fotoğraf çektirmesi için böyle bir projeye başladık. Uygulamayı Ankara'da Anıtkabir binasının 5 farklı noktasına da yerleştirdik. Bu programı Tepebaşı Belediyesi Artırılmış Gerçeklik adıyla Google Play'dan indirebiliyorsun. Telefonunuzu bizim tarafımızdan yerleştirdiğimiz alana doğru tuttuğunuzda Atatürk'ü bire bir gerçek boyutuyla görebiliyorsunuz. Sonra fotoğraf çekiyorsunuz. Atatürk'ün gözleri de objektifi, flaşı takip ediyor."



Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu Anıtkabir'e koydukları Atatürk'ün 3 boyutlu uygulaması nedeniyle, Anıtkabir Komutanlığı'ndan kendilerine Anıtkabir'e hizmet nişanı verildiğini sözlerine ekledi.



- Eskişehir