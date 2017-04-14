Atatürk'ün Silvan'a Gelişinin 101. Yıl Dönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelişinin 101. yıl dönümü, törenle kutlandı.





Atatürk'ün 14 Nisan'da Silvan ilçesine gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'nde tören düzenlendi.



Tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Mili Egemenlik Ortaokulu Rehber öğretmeni İbrahim Balban yaptı.



Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, müzik öğretmeni Pirozhan Yaşar yönetiminde Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk oratoryosu ile Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.



Törene katılanlar daha sonra Atatürk'ün 14 Nisan 1916'da Silvan'da 16. Kolordu Komutanlığı görevi süresince kaldığı evin bölümlerini gezdi.



Törene, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır'ın Silvan Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Rahmi Atılır, askeri erkan, STK temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.