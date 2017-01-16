Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 92'nci yılı törenlerle kutlandı.



Osmaniye Tren Garında düzenlenen törende, trenle gelen ve Atatürk posteri ile Türk bayrağını taşıyan izciler, karşılanmalarının ardından bayrağı öperek Vali Kerem Al'a takdim etti.



Askerler tarafından 21 pare top atışı yapılmasının ardından Osmaniye Belediyesi mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.



Buradaki törenin ardından İstasyon Caddesi'nden Devlet Bahçeli Meydan'ındaki Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.





Vali Kerem Al, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, şeref defterini imzaladı.





Vali Al, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 92 yıl önce bugün Osmaniye'yi onurlandırmasının bahtiyarlığını yaşadıklarını kaydetti.



Atatürk'ün milli mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilanından sonra halkla olan yakın diyaloğunun dikkate değer özelliklerinden birisi olduğunu anımsatan Al, şöyle devam etti:



"İstiklal harbinin ardından Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşları tüm dünyaya örnek olacak kalkınma hamlesi başlatmış ve bugünün güçlü Türkiye'sinin temelini atmıştır. Bu hamlesiyle birlikte ülkesinin dertleriyle dertlenen Atatürk yurdun her köşesini gezerek bu asil milleti yüreklendirmiştir. Osmaniyeliler olarak dün olduğu gibi bugün de atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda her yönü ile sahip çıkarak milli iradenin demokrasinin ve değerlerinin yanında olmaya devam edeceğiz."



Törenlere, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.