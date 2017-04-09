Atatürk'ün Foça'yı Ziyaretinin 83'üncü Yıldönümü Unutulmadı

Atatürk'ün Foça'yı Ziyaretinin 83'üncü Yıldönümü Unutulmadı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Foça
sponsored ads