Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 83. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.



Törenlerin ilk bölümünde Kaymakam Vekili Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, 3. Jandarma Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turgay Şavir ve protokol üyeleri tarafından ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirildi.



Yürüyüşün ardından Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 83. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.



Bunun onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Babaoğlu, "Tarihimizin en karanlık döneminde Anadolu halkıyla el ele veren Mustafa Kemal Atatürk, geldikleri gibi giderler dediği işgalci güçleri, yurdumuzdan bir bir atmanın hesaplarını yaptı. Halkla bütünleşerek oluşturduğu Kuva-i Milliye birlikleri, başta Yunanlar olmak üzere bütün işgal güçlerini Anadolu'dan temizledi." dedi.



Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.