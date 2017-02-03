Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 86. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 86 yıl önce gerçekleşen bu ziyareti, her yıl aynı coşku ve heyecanla yaşadıklarını belirtti.
Başkan Subaşıoğlu, "Büyük Ege gezisi kapsamında 4 Şubat 1931'de Denizlimizi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize gelişinin 86. yıldönümündeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, zaman zaman ülkemizdeki çeşitli şehirleri gezmiştir. Denizlimize de teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e halk yoğun ilgi göstermiş, büyük bir onur ve gururla karşılamıştır. Biz de 86 yıl önce gerçekleşen bu ziyareti, her yıl aynı coşku ve heyecan içinde tekrar tekrar yaşıyoruz. Bu heyecanımızı ve coşkumuzu Denizlimize, Merkezefendimize gerçekleştireceğimiz hizmetlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün Denizli'ye teşriflerinin yıldönümü nedeniyle bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin Denizlili yöneticilerini, şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - DENİZLİ
Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 86'ncı Yıl Dönümü
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 86’ıncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.